Аппараты ИВЛ по завышенным ценам закупали в ряде регионов страны

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аппараты искусственной вентиляции легких по завышенным ценам закупали в ряде регионов страны. Об этом сообщила офицер по особо важным делам департамента превенции Агентства по противодействию коррупции РК Айнагуль Карипова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Есть примеры выявления аномальных закупок постфактум. В период пандемии были взяты на особый контроль закупки медицинского оборудования и медицинских изделий. К примеру, управление здравоохранения города Шымкента закупило аппараты искусственной вентиляции легких «Aventa-M» российского производства по цене более 21 млн тенге за единицу. В этот же период в качестве спонсорской помощи Шымкентская инфекционная больница получила эти же аппараты ИВЛ на 3 млн тенге дешевле. Учитывая объемы закупа управления здравоохранения Шымкента, завышение стоимости медоборудования принесло государству убыток размером более 40 млн тенге», - сказала Айнагуль Карипова во время онлайн брифинга Антикоррупционной службы.

«При этом, по данным из открытых источников России, стоимость «Aventa-M» в пандемию была дешевле в 2 раза, порядка 10,3 млн тенге. Более того Министерством здравоохранения применение этого аппарата ИВЛ на территории Казахстана было приостановлено после введения таких же санкций страной производства», - добавила она.

По ее словам, аналогичный факт приобретения аппаратов ИВЛ управлением здравоохранения по завышенной цене установлен Антикоррупционной службой по Атырауской области.

«Выявлены также случаи, когда один поставщик (ТОО «Qazmed Leasing») продавал аппарат ИВЛ американского производства (V8600) для медицинских учреждений различных регионов по цене с разницей до 8 млн тенге. Для Костанайской областной больницы аппарат обошелся в 17,5 млн тенге, для управления здравоохранения СКО – 19 млн тенге, для медицинских центров г. Шымкента – более 22 млн тенге. А сейчас он продается уже по цене 14 млн тенге. По запросу Антикоррупционной службы по вышеуказанным фактам проводятся проверки органами внутреннего государственного аудита. По результатам будут приняты процессуальные решения», - заключила спикер.