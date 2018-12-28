Аппаратами для визуализации вен оснастили столичные бригады скорой помощи

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Бесконтактное устройство для визуализации вен получили реанимационные бригады станции скорой медицинской помощи Астаны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой Елорда инфо.

Веновизор AccuVein американского производства - это портативное, бесконтактное устройство для нахождения вен. Он необходим для быстрого и четкого проецирования всех мелких вен. Устройство предназначено для широкого круга пациентов, включая новорожденных, пациентов с темной кожей, склонных к ожирению.

Заместитель главного врача Станции скорой помощи Арман Баянбаев рассказал о значимости этих аппаратов и отметил, что они впервые используется в работе.

«Для бригады скорой медицинской помощи скорость проведения медицинских процедур имеет огромную важность. К сожалению, раньше не было таких технологий, как сейчас. Данная методика позволяет быстро в течение нескольких минут получить доступ к венозному руслу, и бригада может начать инфузионную терапию для спасения жизни пациента», - добавил заместитель главного врача Арман Баянбаев.



Держа веновизор на расстоянии 10 и более сантиметров от поверхности кожи, врачи сканируют вены. Если на сбор шприц-пистолета для внутрикостных инъекций и обработку рук уходит до 2 минут, то с помощью веновизора провести процедуру прокола внутрикостной кости муляжа занимает до 15 секунд.

Внутрикостная инфузионная система (шприц-пистолет для внутрикостных инъекций) используется при проведении сердечно-легочной реанимации, анафилактическом шоке, транспортировках больных в неприспособленных условиях, обширных ожогах, отеках, при проведении неотложных анестезий.