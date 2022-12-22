Апелляцию по делу Елжана Биртанова перенесли

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Апелляцию по делу экс-министра здравоохранения РК Елжана Биртанова перенесли на более поздний срок, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил председательствующий судья Айбек Амиргалиев, состав суда сегодня не сформирован, так как третий судья находится на больничном.

«Соответственно мы к рассмотрению по существу сейчас приступить не можем. По датам - 27 декабря в 15.00 и до конца рабочего дня, затем продолжим 28 декабря с 10.00 и с 15.00», — сказал он.

В свою очередь экс-министр здравоохранения Елжан Биртанов выразил благодарность казахстанцам, которые поддержали его в период судебного разбирательства и после него.

Ранее сообщалось, что Сарыаркинском районном суде №2 Астаны состоялось оглашение приговора по уголовному делу в отношении бывшего министра здравоохранения РК Елжана Биртанова и бывшего вице-министра здравоохранения РК Олжаса Абишева.

В частности, суд приговорил Биртанова Елжана Амантаевича признать невиновным в уголовном правонарушении, предусмотренном статьей 361 частью 3 УК РК по эпизоду «использование воздушного судна санитарной авиации» и оправдать за отсутствием в его действиях состава данного уголовного правонарушения. Биртанова Елжана и Абишева Олжаса признать виновными в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 361 частью 4 пунктом 3 УК РК, и назначить по данной статье Биртанову наказание в виде ограничения свободы сроком на пять лет, Абишеву – наказание в виде ограничения свободы сроком на 4 года с установлением пробационного контроля, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе», - зачитал приговор судья Ибрагим Алькенов.

Также им запрещено менять постоянное место жительства, работы без уведомления уполномоченного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением осужденного, в свободное от работы время не покидать место жительства, не выезжать в другие местности без уведомления уполномоченного органа.

Помимо этого, Олжас Абишев приговорен к принудительному труду по 100 часов ежегодно в течение всего срока отбывания основного наказания.

Судья пояснил, что Биртанову было предъявлено обвинения по двум эпизодам. «Первое – это злоупотребление должностными полномочиями, использование воздушного судна санитарной авиации. По данному эпизоду он оправдан, так как суд не усмотрел в его действиях состава уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 361 частью 3 УК РК.

По второму эпизоду – Елжан Биртанов вместе с Олжасом Абишевым приняли нерабочую платформу по цифровизации Министерства здравоохранения, подписали акт выполненных работ, тогда как данная работа фактически не была выполнена. В результате их незаконных действий 1,3 млрд тенге бюджетных средств перечислено в пользу хорватской компании, тем самым факт злоупотребления должными полномочиями в пользу третьих лиц доказана. Эта сумма повлекла тяжкие последствия для государства. Их вина доказана материалами уголовного дела, заключениями экспертиз, показаниями свидетелей. В настоящее время платформа не функционирует», - отметили в суде. Суд считает достаточными совокупность исследованных доказательств для признания подсудимых виновными по данному эпизоду уголовного дела.

Суд частично удовлетворил гражданский иск Министерства здравоохранения РК и постановил взыскать с Елжана Биртанова и Олжаса Абишева солидарно в пользу Минздрава материальный ущерб в размере 1 млрд 350 млн 123 тыс. 129 тенге.

Однако подсудимый не согласился с таким решением и подал апелляцию.



