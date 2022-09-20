Апелляция оставила в силе приговор по делу о гибели казахстанки в Грузии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Апелляция оставила в силе приговор по делу о гибели Асель Айтпаевой в Грузии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу суда города Астаны.

Дело было рассмотрено в закрытом заседании. Приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам города Астаны от 2 августа 2022 года Мурат Мейрбеков признан виновным в изнасиловании и торговле людьми, совершенных группой лиц, повлекших по неосторожности смерть потерпевшей. Он приговорен к 15 годам лишения свободы.

Приговор обжалован осужденным и его защитником. Они просили оправдать Мейрбекова и вынести оправдательный приговор. Постановлением судебной коллегии по уголовным делам суда города Астаны от 20 сентября 2022 года приговор суда первой инстанции оставлен без изменения ввиду доказанности вины Мейрбекова по предъявленному ему обвинению. Приговор вступил в законную силу.

Пресс-служба суда города Астаны рассказала подробности дела. Мейрбеков предложил работу в Грузии потерпевшей с заработной платой 500 долларов в месяц и способствовал ее перелету из Казахстана в Грузию. В квартире Мейрбеков, воспользовавшись беспомощным состоянием потерпевшей, против ее воли изнасиловал потерпевшую.

В последующем, в целях извлечения выгоды передал гражданину Грузии Б., который покровительствовал ему в его деятельности, потерпевшую для дальнейшей сексуальной эксплуатации. В последующем потерпевшая во избежание дальнейшего насилия, совершаемого в отношении неё, выпрыгнула из окна квартиры, расположенной на 9 этаже дома и скончалась на месте.



