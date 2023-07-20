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    Апелляция оставила без изменения приговор в отношении экс-гендиректора АНПЗ

    20 Июля 2023, 08:49

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Судебной коллегией по уголовным делам Атырауского областного суда в апелляционном порядке пересмотрен приговор суда №2 города Атырау в отношении бывшего гендиректора Атырауского нефтеперерабатывающего завода (ТОО «АНПЗ») и директора департамента по закупу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного суда.

    Как сообщалось ранее, бывшего гендиректора АНПЗ Шухрата Данбая обвиняли в подписании приказа о вводе в эксплуатацию объекта комплекса глубокой переработке нефти с недоделками». По версии следствия, приказом Шухрата Данбая была назначена комиссия, которая составила акт приемки объекта комплекса глубокой переработки нефти с имеющимся дефектным оборудованием и невыполненным остаточным объемом работ. На основании акта приемки объекта, несмотря на наличие ряда выявленных дефектов, допущенных в ходе работ, генеральный директор подписал приказ о вводе в эксплуатацию объекта КГПН.

    В обвинительном заключении говорилось, что Ш. Данбай, будучи генеральным директором ТОО «АНПЗ», не принял мер для устранения недоделок и подписал приказ о вводе в эксплуатацию объекта КГПН без замечаний. По версии гособвинения, на основании подписанного приказа, достоверно зная, что по условиям договора установщик оборудования обязан устранить за свой счет все дефекты, повреждения и весь ущерб, из корыстных побуждений не принял мер по удержанию суммы в размере 728 607 855 тенге за нефункционирующее и дефектное оборудование.

    Гособвинитель запросил для подсудимого 4 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности. И 3 года 6 месяцев для директора департамента госзакупок, также проходящего по этому уголовному делу.

    По приговору суда первой инстанции они признаны невиновными по всем эпизодам, в связи с отсутствием в их действиях состава уголовного правонарушения, вмененных им.

    Суд признал право подсудимых на возмещение вреда, причиненного незаконными действиями органа, ведущего уголовное производство, за незаконное уголовное преследование.

    Гражданский иск оставлен без рассмотрения.

    Дело в апелляции рассмотрено по апелляционному ходатайству прокурора, который просил отменить оправдательный приговор суда и вынести в отношении них новый обвинительный приговор.

    «Судом апелляции оснований для изменения или отмены приговора не установлено. В связи с чем постановлением судебной коллегии по уголовным делам приговор суда первой инстанции оставлен без изменения, апелляционное ходатайство - без удовлетворения», - говорится в решении судебной коллегии.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Суды Атырау
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