Апелляционный суд в Таразе отменил вынесенный посмертно приговор участнику январских погромов

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Таразе апелляционная инстанция завершила рассмотрение уголовного дела по январским событиям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Жамбылский областной суд в апелляционном порядке рассмотрел уголовное дело в отношении 9 лиц, обвиняемых в организации и участии в массовых беспорядках, в призыве к участию в массовых беспорядках по ч.,1,2,3 ст.272 Уголовного Кодекса РК. Кроме того, было рассмотрено обвинение в незаконном приобретении, хранении, перевозке, ношении боеприпасов по ч.3 ст.287 Уголовного Кодекса РК.

По информации пресс-службы Жамбылского областного суда, пятеро лиц признаны виновными приговором суда первой инстанции посмертно, так как им причинена смерть во время массовых беспорядков.

В ходе разбирательств суд установил, что в ночь с 5-го на 6-е января 2022 года Б., Т., Е., К., Б., Р., Д., К., О., несмотря на введенные ограничения и режим чрезвычайного положения в Жамбылской области, объявление антитеррористической операции, осознавая свои общественно опасные деяния, призывали к неподчинению законным требованиям представителей власти, к участию в массовых беспорядках.

Более того, отметили в суде, они активно участвовали в массовых беспорядках, сопровождавшихся погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением огнестрельного оружия, оказанием вооруженного сопротивления представителям власти с попыткой завладения и поджога зданий департамента государственных доходов Жамбылской области, акимата города Тараза, автотранспортных средств.

Приговор суда первой инстанции - суда №2 города Тараза от 07.02.2023 назначил Б. два года лишения свободы, усмотрев в его действиях опасный рецидив преступления. Т. назначено два года лишения свободы, но он освобожден от наказания по амнистии. К. назначено 9 месяцев лишения свободы, а в связи с отбытием срока он освобожден из зала суда. Е. назначено 9 месяцев лишения свободы условно.

Вместе с тем, указанным приговором суда 5 лиц (Р., Б., О., Д., К.) признаны виновными без назначения наказания, в связи со смертью в ходе массовыхбеспорядков.

В апелляционную инстанцию поступило дело по жалобам осужденного Б., адвокатов и законных представителей осужденных Р., Б., О., Д., К. (посмертно признанные виновными), которые просили оправдания.

Судебная коллегия апелляционной инстанции отменила приговор суда в отношении одного осужденного К., который оправдан по предъявленному обвинению по ч.2 ст.272 УК за отсутствием в его действиях состава преступления. Производство по данному уголовному делу прекращено.

Апелляционная инстанция посчитала совокупность доказательств не достаточной для признания его виновным по предъявленному обвинению.

За представителем осужденного признано право на реабилитацию в связи с незаконным привлечением К. к уголовной ответственности.

В отношении остальных осуждённых приговор оставлен в силе. Судебная коллегия пришла к выводу о доказанности их вины.

Виновность осужденных Б., Т., Е., К., Б., Р., Д., О. подтверждается показаниями допрошенных в суде свидетелей - очевидцев происшествия, которые прямо указали на них, как на лиц, активно принимавших участие в массовых беспорядках.

Кроме того их вина нашла свое подтверждение протоколами опознания по фотографиям, видеозаписями, в том числе с мобильных телефонов жильцов домов, находившихся рядом с местом событий, а также протоколами осмотра места происшествия, выемки боеприпасов и другими исследованными в суде доказательствами. Поэтому судебная коллегия признала выводы суда 1-й инстанции в отношении указанных осужденных законными и обоснованными.

Кроме того, осужденному Б., имеющему непогашенную судимость за особо тяжкое преступление, судебная коллегия изменила вид исправительного учреждения с чрезвычайной безопасности на максимальную в связи с изменениями законодательства, сообщает пресс-служба Жамбылского областного суда.

Как сообщалось ранее, в апреле 2023 года Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Жамбылской области рассмотрено уголовное дело и вынесен приговор в отношении 9 лиц, обвиняемых в организации и участии в массовых беспорядках в январе 2022 года.