Апелляционный суд пересмотрел дело по Малому Талдыколю

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Апелляционный суд пересмотрел дело по Малому Талдыколю. В частности, она посчитала необходимым установить водоохранную зону на участке водоема №7, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, 11 июля Специализированный межрайонный административный суд города Астаны рассмотрел дело по иску Коалиции корпоративных юристов «Aqiqat» к акимату города Нур-Султана. Суд обязал акимат установить водоохранные зоны и полосы на группе озер Малый Талдыколь на трех участках озер №6,7,9.

Однако Коалиция корпоративных юристов «Aqiqat» обратилась в суд с иском. В иске Коалиция оспорила постановление МИО (акимата) о предоставлении права временного возмездного землепользования и о переводе земель водного фонда в земли населенного пункта. В частности, представитель Коалиции Аскар Калдыбаев сказал, что Коалиция просит изменить судебное решение и установить водоохранные зоны и полосы вокруг всех семи участков.

Юрист Шынгыс Темир также добавил, что Малый Талдыколь начал исчезать в результате воздействия человека, застройщиков совместно с местным исполнительным органом, который раздал эти земельные участки. По его словам, эти факты подтверждаются документально.

«Во-первых, были выявлены факты засыпки озера на 5-м участке напротив Зеленого квартала, была проведена соответствующая проверка управлением контроля качества городской среды. По результатам проверки выявлено, что, действительно, гладь озера засыпана каким-то инертным материалом. В связи с этим «Sat NS» был привлечен к административной ответственности. Предписание об устранении нарушения на этом участке действует по-прежнему. «Sat NS» его не исполняет. Согласно предписанию нужно восстановить целый участок. Кроме того, в своей апелляционной жалобе мы предъявили факты искусственной откачки воды. Этот факт зафиксирован Есильской бассейновой инспекцией. Составлен соответствующий акт», - пояснил Шынгыс Темир.

Заместитель руководителя аппарата акима Астаны Жанасыл Шаукентаев попросил изменить решение суда первой инстанции по следующим основаниям. По его словам, согласно заключениям специалистов причина естественного высыхания Малого Талдыколя – развитие, застройка левобережья столицы, которая нарушила систему естественной подпитки озер.

«Более того, данное обстоятельство подтверждается заключением неправительственного экологического фонда Вернадского. Наглядным примером также является Большой Талдыколь. Суду первой инстанции были представлены материалы, где указывается, что на Большом Талдыколе происходят естественные высыхания. Также следует отдельно отметить участок №7. Он наполняется искусственным путем за счет сточных и дренажных вод, на котором акиматом ведутся работы по установлению водоохранных зон и полосы. На участке №5 акиматом запланировано строительство экопарка. Но аналогичным образом сохранить все группы озер Талдыколь не представляется возможным и нецелесообразным, поскольку мощностей очистительных сооружений на все это не хватит», - сказал Жанасыл Шаукентаев.

По его словам, на участках №6 и 9 нецелесообразно установление водоохранных зон и полосы в связи с естественным высыханием. Согласно заключению проведенных исследований, которые имеются в материалах дела, сказано только о целесообразности сохранения участка №7.

«С учетом изложенного, а также учитывая заключение специалистов, прошу изменить решение суда первой инстанции и отказать удовлетворение апелляционной жалобы истца», - добавил спикер.

Суд апелляционной инстанции признал частично правильными, установленные судом первой инстанции обстоятельства и его выводы. Заключение было выдано гидрологами, инженер-гидрогеологами и экологами-аудиторами. Учитывая новое заключение специалистов, коллегия посчитала соразмерным установить водоохранные зоны лишь на участке водоема №7. Водоем под №6 засыпан, а под №9 – усыхает. В частности, на земельных участках озер №6, 9 ведутся строительные работы по возведению многоквартирных жилых комплексов, в том числе социально-значимые объекты. Апелляция предлагает сохранить водоем №7 и провести обязательные дноуглубительные работы для восстановления притока подземных вод.



