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    Апелляционный суд оставил без изменения приговор убийце врача Юрия Шумкова

    10 Марта 2023, 16:33

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Апелляционная коллегия оставила без изменения приговор обвиняемому в убийстве врача Юрия Шумкова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Суд рассмотрел апелляционную жалобу и оставил приговор без изменения», - сообщили в пресс-службе Алматинского городского суда.

    В январе этого года Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Алматы вынес приговор обвиняемому в убийстве врача-гастроэнтеролога Юрия Шумкова. Его приговорили к 18 годам лишения свободы по пяти статьям.

    Ранее суд озвучил подробности дела. Врач-гастроэнтеролог Юрий Шумков был убит 4 апреля 2022 года в Алматы. Его застрелили из охотничьего ружья на автостоянке. Подозреваемого задержали сразу же на территории Алатауского района в результате введенного в городе специального плана «Перехват».

    Подсудимый в своем последнем слове полностью признал свою вину и попросил прощения у родных жертвы. Он заявил, что очень жалеет о случившемся.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Суды Происшествия Судебный процесс Криминал
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