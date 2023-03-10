Апелляционный суд оставил без изменения приговор убийце врача Юрия Шумкова

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Апелляционная коллегия оставила без изменения приговор обвиняемому в убийстве врача Юрия Шумкова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Суд рассмотрел апелляционную жалобу и оставил приговор без изменения», - сообщили в пресс-службе Алматинского городского суда.

В январе этого года Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Алматы вынес приговор обвиняемому в убийстве врача-гастроэнтеролога Юрия Шумкова. Его приговорили к 18 годам лишения свободы по пяти статьям.

Ранее суд озвучил подробности дела. Врач-гастроэнтеролог Юрий Шумков был убит 4 апреля 2022 года в Алматы. Его застрелили из охотничьего ружья на автостоянке. Подозреваемого задержали сразу же на территории Алатауского района в результате введенного в городе специального плана «Перехват».

Подсудимый в своем последнем слове полностью признал свою вину и попросил прощения у родных жертвы. Он заявил, что очень жалеет о случившемся.