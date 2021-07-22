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    АО «Транстелеком» проведет слушания по предоставлению в пользование кабельной (телефонной) канализации

    22 Июля 2021, 15:45

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В соответствии с Законом Республики Казахстан «О естественных монополиях» от 27 декабря 2018 года № 204-VІ, АО «Транстелеком» объявляет о проведении слушаний об отчете Общества по результатам деятельности за 1 полугодие 2021 года по регулируемым услугам предоставления в пользование кабельной (телефонной) канализации.

    Слушания состоятся 30 июля 2021 года по адресу: г. Нур-Султан, ул. Кунаева, 10. Офис АО «Транстелеком», 27 этаж, в 15 часов 00 минут.

    Предварительное формирование списка слушателей истекает за 24 часа до проведения слушаний и производится по телефонам 8 (7172) 610-225.

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    Экономика Связь, ТВ, IT Общество
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