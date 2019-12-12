АО «Транстелеком» презентовало достижения проекта по обеспечению сел Интернетом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За два года реализации проекта в 275 населенных пунктах по всему Казахстану установлено 717 точек доступа к глобальной сети. Общая протяженность волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) к окончанию проекта составит более 5,6 тысяч км. До 2021 года компания планирует обеспечить интернетом свыше 1,2 тысячи государственных и бюджетных организаций в 426 сельских населенных пунктах Казахстана.

Доступ к сети Интернет наиболее распространен в крупных городах - Нур-Султане (86,9%) и Алматы (80,9%). Высокие показатели отмечаются и в основных сельских регионах Северного и Восточного Казахстана – 70,2% и 70,4% соответственно. Доступ к интернету в сельских районах осуществляется, в первую очередь, посредством мобильной сотовой связи, а не с помощью высокоскоростных широкополосных сетей, использующихся в Нур-Султане и Алматы.

Проект по обеспечению широкополосным доступом к интернету по технологии волоконно-оптических линий связи (далее – Проект) реализуется в стране с 2018 года. Его реализация стала возможна благодаря государственно-частному партнерству в рамках государственной программы «Цифровой Казахстан - 2022». Оператором проекта выступает АО «Транстелеком». Главной целью Проекта является устранение цифрового неравенства среди населения страны и обеспечение жителей сел технической возможностью для доступа во всемирную сеть.

Проект реализуется со 100% выполнением плана и четким соблюдением графика работ. С 2018 года интернет был проведен в 262 населенных пунктах по всей республике, благодаря чему доступ во всемирную сеть получили многочисленные социально-значимые объекты – больницы, школы, органы государственного управления.

В 2019 году Проект охватил 9 областей Казахстана – Алматинскую, Актюбинскую, Карагандинскую, Атыраускую, Восточно-Казахстанскую, Жамбылскую, Кызылординскую, Павлодарскую и Туркестанскую. Общая протяженность ВОЛС составила 1 734 км. В следующем году работа продолжится в упомянутых областях, а также охватит другие регионы страны. Лидером проекта по доступу к сети Интернет станет Туркестанская область. За время реализации Проекта в этой области АО «Транстелеком» планирует обеспечить доступ к сети Интернет в 139 населенных пунктах, при этом общее количество установленных точек подключения по области составит 304.

«Эти цифры являются, в том числе, базовым фундаментом для роста цифровой грамотности среди населения, развития технологического предпринимательства, стартап культуры, улучшения качества жизни на селе за счет использования цифровых технологий. Мы полагаем, что это приведет к созданию цифровой среды для села, что способствует развитию человеческого капитала и экономическому росту. Ликвидируя цифровой разлом, мы дадим возможность молодежи реализовываться, оставаясь на селе. Проект стратегически важен для нашей компании, он резонирует с нашей миссией – принести казахстанцам цифровое благосостояние» - отметил Айдар Магзумов, исполнительный директор по развитию сетевой инфраструктуры АО «Транстелеком».

Теперь жители сельских населенных пунктов смогут получать государственные онлайн-услуги, повышать квалификацию, обучаясь дистанционно, находить удаленную работу, продвигать собственный бизнес, используя социальные сети и прогрессивные инструменты ведения бизнеса, такие как онлайн кассовые аппараты, получат доступ к современной медицине – электронным паспортам здоровья, обязательному медицинскому страхованию, возможность онлайн записи на прием к специалистам.

В рамках пресс-конференции, посвященной достижениям Проекта, состоялось прямое включение из сельских населенных пунктов, получивших доступ к Интернету в рамках Проекта. Выступили следующие спикеры: Мантеев Азиз Сагатбекович, аким Орнекского сельского округа Жамбылского района, Жамбылской области; Калдарбекова Рахия Жаксыбековна, старший врач ПМСП поселка Тюлькубас при ГКП на ПХВ «Тюлькубасская центральная районная больница» УОЗ Туркестанской области; Сабирова Гульнара Жумагалиевна, директор ГУ «Казанская средняя общеобразовательная школа»; Рыбина Наталья Николаевна, директор КГУ «Первомайская средняя общеобразовательная школа».

АО «Транстелеком» в этом году отмечает свой 20-летний юбилей. За это время компания стала лидером в области транзита данных и ИТ-интеграции в РК, а также стала самым крупным оператором связи в Узбекистане, Таджикистане, Кыргызстане, России, Китае, Афганистане, на Кавказе.

«В течение всего 2020 года мы запланировали интересные мероприятия, такие как: конкурс «IT блогеров», конкурс фотографий Цифровые технологии «ТТС Photo Award», кибертурнир Dota, в том числе – республиканский конкурс среди журналистов на лучший материал по IT развитию в Казахстане за последние 20 лет. Детально он будет анонсирован на пресс-завтраке, который состоится в январе 2020 года. Информация будет позже доступна в наших социальных сетях и на сайте компании, а также приглашение будет разослано всем участникам сегодняшней пресс-конференции», - сообщил Елнар Адайбеков, заместитель председателя правления по организационному развитию АО «Транстелеком».