АО «Транстелеком» отчитался на заседании правительства по развитию ШПД к сети интернет

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - АО «Транстелеком» как государственный партнер по проекту «Обеспечение широкополосным доступом сельских населенных пунктов Республики Казахстан по технологии волоконно-оптических линий связи» действующий в рамках государственной программы «Цифровой Казахстан - 2020» завершил работу по подключению 429 сельских населенных пунктов, проложив около 6 000 км ВОЛС и подключив 1222 социальных объекта (451 школу, 371 больницу, 276 местных администраций, 12 аварийных служб, 14 объектов Нац. обороны, 11 объектов Минсельхоза, 78 участков полиций, 9 - прокуратур), к широкополосному доступу к сети интернет, передает МИА «Казинформ».

Потенциальный охват проекта до 40 тыс. абонентов.

По информации председателя правления АО «Транстелеком» Елнара Адайбекова на данный момент ведутся работы по прокладке ВОЛС от г. Нур-Султан до п. Косшы. В 2020 г. будет подключено 600 абонентов, в 2021 году - до 3000 абонентов. Продвигаются работы по подключению СНП в Жамбылской, Мангыстауской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской области. На сегодняшний день уже подключено более 1000 сельских абонентов. В целях максимального охвата населенных пунктов планируется проводить данную работу, привлекая партнеров из сферы малого и среднего бизнеса, что позволит привлечь дополнительные инвестиции в регионы республики и создать дополнительные рабочие места в сельской местности. Подключение жителей сел способствует росту цифровой грамотности среди населения, развитию технологического предпринимательства, стартап культуры, улучшению качества жизни на селе за счет использования цифровых технологий.

Ведутся работы с мобильными операторами, разрабатываются индивидуальные тарифы для предоставления в аренду магистральных линий для развертывания мобильного ШПД 4G в сельских населенных пунктах РК.

Кроме того, ведется работа по проекту «Строительство, владение и пользование ВОЛС по дну Каспийского моря по маршруту Казахстан – Азербайджан (TCFO – Trans Caspian Fiber Optic)». Проложенный по дну моря кабель протяженностью 380-400 км позволит получить до 1 Tbps трафика через РК за 1 год реализации проекта. Начало технической реализации проекта весна 2021 года.

TCFO позволит реализовать транзитный потенциал Казахстана в телекоммуникационной сфере, увеличит объем продаж телекоммуникационных услуг, создаст дополнительные рабочие места как при строительстве проекта, так и при дальнейшей эксплуатации.