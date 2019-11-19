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    АО «Ситибанк Казахстан» начинает предоставлять кастодиальные услуги депозитарию AIX

    19 Ноября 2019, 17:47

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - АО «Ситибанк Казахстан» приступил к кастодиальному обслуживанию Центрального депозитария Astana International Exchange (AIX CSD). Банк предлагает услуги по хранению иностранных ценных бумаг, торгуемых на AIX, и проведение сопутствующих расчётов, передает МИА «Казинформ».

    «Мы очень рады, что Citi будет содействовать росту нашего бизнеса в качестве партнера. Кастодиальные услуги будут способствовать расширению пост-трейдинговых услуг и внедрению новых финансовых продуктов», - сказал председатель правления AIX Тимоти Беннетт.

    «Сitigroup давно зарекомендовал себя на мировом рынке кастодиальных услуг и с удовольствием примет участие в развитии успеха МФЦА. Уверен, что наша передовая цифровая платформа поможет инвесторам повысить эффективность и снизить операционные риски». добавил председатель правления АО «Ситибанк Казахстан» Андрей Курилин.

    AIX образована в 2017 году в рамках развития Международного финансового центра «Астана». Акционерами AIX являются МФЦА, Goldman Sachs, Шанхайская фондовая биржа, Фонд Шелкового Пути и NASDAQ, который также предоставляет торговую платформу AIX. Биржа работает в рамках нормативно-правовой среды, основанной на принципах английского общего права, обеспечивая таким образом надежные условия для инвестирования. Миссия AIX заключается в развитии активного рынка капитала в Казахстане и регионе за счет предоставления понятных и выгодных условий для привлечения финансирования частным и государственным бизнесом. AIX развивает специальные сегменты для горнорудных компаний, а также инфраструктурных проектов в рамках инициативы «Пояс и Путь». Подробнее: www.aix.kz

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    МФЦА - фин. центр "Астана"
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