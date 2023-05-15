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    АО «КазТрансОйл» продлило договор о транспортировке 10 млн тонн российской нефти в Китай

    15 Мая 2023, 19:15

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - АО «КазТрансОйл» заключило с ПАО «НК «Роснефть» дополнительное соглашение к договору на предоставление услуг по транспортировке российской нефти через территорию Республики Казахстан в Китайскую Народную Республику. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу компании.

    Документ начнет действовать с даты вступления в силу изменений и дополнений в соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Казахстан о сотрудничестве в области транспортировки российской нефти через территорию Республики Казахстан в Китайскую Народную Республику от 24 декабря 2013 года.
    Дополнительное соглашение к договору между АО «КазТрансОйл» и ПАО «НК «Роснефть» предусматривает пролонгацию договора до 1 января 2034 года, транспортировку 10 млн тонн российской нефти в год в Китайскую Народную Республику и сохранение действующего тарифа.
    В настоящее время тариф АО «КазТрансОйл» на услугу по транспортировке 10 млн тонн российской нефти в год через территорию Республики Казахстан в Китайскую Народную Республику по маршруту «Граница Российской Федерации – граница Республики Казахстан (Прииртышск) – Атасу (Республика Казахстан) – Алашанькоу (Китайская Народная Республика)» составляет 15 долларов США за 1 тонну без учета НДС, в том числе: на участке «граница Российской Федерации – граница Республики Казахстан (Прииртышск) – Атасу (Республика Казахстан), включая перевалку нефти на ГНПС «Атасу» – 4,23 доллара США за 1 тонну без учета НДС; на участке «Атасу (Республика Казахстан) – Алашанькоу (Китайская Народная Республика)» – 10,77 доллара США за 1 тонну без учета НДС.
    В январе-апреле 2023 года АО «КазТрансОйл» осуществило транзит 3,2 млн тонн российской нефти в Китайскую Народную Республику.
    Магистральный нефтепровод «Атасу – Алашанькоу» является частью системы магистральных нефтепроводов»Казахстан – Китай» и принадлежит ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод», которое является совместным предприятием АО «КазТрансОйл» (50%) и China National Oil and Gas Exploration and Development Company Ltd. (50 %). Проектная мощность магистрального нефтепровода»Атасу – Алашанькоу» - 20 млн тонн нефти в год.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Экономика Россия Китай Нефть
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