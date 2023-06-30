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    АО «КазТрансОйл» планирует транспортировать 1,2 млн тонн нефти в Германию до конца года

    30 Июня 2023, 14:42

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С начала 2023 года АО «Казтрансойл» поставило в Германию 290 тыс. тонн казахстанской нефти, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу компании.

    С начала 2023 года объем транспортировки казахстанской нефти по системе магистральных нефтепроводов ПАО «Транснефть» по направлению пункта сдачи нефти «Адамова застава» для дальнейшей поставки в Германию составил 290 тыс. тонн.

    В декабре 2022 года АО «КазТрансОйл» направлена годовая заявка на транспортировку в 2023 году 1,2 млн тонн казахстанской нефти по системе магистральных нефтепроводов ПАО «Транснефть» по направлению пункта сдачи нефти «Адамова застава» для дальнейшей поставки в Германию. Данный транзит нефти осуществляется в рамках соответствующего соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации от 7 июня 2002 года.

    АО «КазТрансОйл» подтверждает наличие технической возможности для транспортировки 1,2 млн тонн казахстанской нефти по направлению пункта сдачи нефти «Адамова застава» для дальнейшей поставки в Германию, но фактические объемы транспортировки нефти зависят от заявок нефтяных компаний.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    КазМунайГаз Германия Нефть
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