АО «КазТрансГаз Аймак» запретили проводить монтажные работы при подключении потребителей к газу

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Агентством по защите и развитию конкуренции завершен анализ состояния конкуренции на рынке строительно-монтажных работ (СМР) за 2022 год и выявлена нецелесообразность присутствия госкомпании АО «КазТрансГаз Аймак» на рынке СМР при подключении потребителей к природному газу (внутридомовых газовых сетей), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АЗРК.

Так, сравнительный анализ стоимости СМР подрядчиков АО «КазТрансГаз Аймак» и независимых поставщиков СМР показал, что цены сопоставимы и находятся в одном диапазоне цен (в некоторых регионах цены подрядчиков АО «КазТрансГаз Аймак» выше аналогичных услуг частных компаний) и влияние на темпы газификации незначительно.

При этом, цена предлагаемая АО «КазТрансГаз Аймак» не может служить индикатором цены на рынках с развитой конкуренцией, в связи с наличием более доступных предложений на рынке СМР.

Также, в целях ускорения темпов газификации без прямого вмешательства государства, АЗРК подготовлены и направлены предложения в соответствующие государственные органы.

На основании изложенного, 22 июня т.г. АЗРК вынесло предписание в адрес АО «КазТрансГаз Аймак» о необходимости прекращения осуществления деятельности на рынке СМР внутридомовых газовых сетей, в том числе через проведение закупок данных работ у сторонних организаций.

На исполнение предписания отведено 15 календарных дней.