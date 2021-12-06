АО «Егемен Қазақстан» и «Российская газета» стали информационными партнерами

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Между АО «Егемен Қазақстан» и официальным печатным изданием Правительства Российской Федерации «Российская газета» подписано Соглашение об информационном взаимодействии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы ставили цель - поделиться наработками с республиканскими, региональными газетами. Одновременно сделать так, чтобы голос СМИ из глубинки был более слышен для нас в Москве. В России у нас 85 субъектов федерации. В 67 у нас есть партнеры. А количество партнеров перевалило за 600. Мы приглашаем наших партнеров на стажировку в Москву, делимся нашим опытом, обучаем их всему тому, что мы сами умеем делать. На самом деле немало умеем делать, в том числе по современным методам. Мне показалось, что с развитием Евразийского экономического союза, теми тесными взаимоотношениями, которыми характеризуется сегодня взаимоотношения между Казахстаном и России, есть определенные информационные пробелы. Нас очень многое объединяет, мы понимаем друг друга, но при этом рассказываем друг о друге совсем немного. То, что мы выбрали партнера из Казахстана, это тоже неслучайно, потому что проще, наверное, найти общий язык двум государственным холдингам. Дальше мне бы хотелось совместно распространить этот опыт на другие издания Казахстана», - отметил генеральный директор федерального государственного бюджетного учреждения «Редакция «Российской газеты» Павел Негоица.

В свою очередь Дархан Кыдырали поблагодарил российских коллег за приезд и состоявшуюся встречу.

««Российская газета» имеет не только высокий статус, но и большую читательскую аудиторию. По праву называется главной газетой России. Заключение соглашения о сотрудничестве является честью для объединенного коллектива «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда». Наши газеты имеют столетнюю историю, они всегда служили мостом между казахской интеллигенции и народом. Сегодня наш объединенный тираж достигает 250 тысяч экземпляров. Мы освещаем главные политические события в стране. Знаменательно, что наша встреча проходит в канун 30летия РК. Следует отметить, что одним из веских оснований для сотрудничества являются проблемы, общие для всех печатных изданий. Например, в пандемию коронавируса у всех газет сокращается читательская аудитория, уменьшается тираж. Помимо этого, мы работаем в едином информационном пространстве», - сказал председатель правления АО «Республиканская газета «Егемен Қазақстан» Дархан Кыдырали.

Глава акционерного общества выразил уверенность в том, что заключение соглашения будет способствовать обмену опытом и достоверной информации.



