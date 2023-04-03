АО «АрселорМиттал Темиртау» оштрафовали на 2,7 млн тенге

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В рамках рассмотрения обращений юридических лиц касательно закупки товаров работ и услуг, специалисты департамента Комитета по регулированию естественных монополий по Карагандинской области привлекли АО «АрселорМиттал Темиртау» к административной ответственности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КРЕМ МНЭ РК.

При этом, АО «АрселорМиттал Темиртау» состоит в местном разделе Государственного регистра субъектов естественных монополий по Карагандинской области по услугам производства тепловой энергии, отвода сточных вод, подачи воды по распределительным сетям, передачи электрической энергии, предоставления подъездного пути для проезда подвижного состава при условии отсутствия конкурентного подъездного пути.

ДКРЕМ, в рамках рассмотрения обращений юридических лиц, направил запрос в адрес АО «АрселорМиттал Темиртау» с установлением сроков предоставления информации, при этом субъектом информация была представлена с нарушением сроков, установленных запросом.

В связи с чем, приняты меры реагирования путем возбуждения административного производства по части 1 статьи 164 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях». Санкция данной статьи предусматривает штраф в размере 2 760 000 тенге.

АО «АрселорМиттал Темиртау» оплатило штраф в течение 7 суток в сокращенном порядке в размере 50% от суммы штрафа в размере 1 380 000 тенге согласно статье 811 Кодекса об административных правонарушениях.



