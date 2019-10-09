Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Образование

    Ануар Жангозин уходит с поста руководителя столичного управления образования

    9 Октября 2019, 17:27

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Ануар Жангозин уходит с поста руководителя управления образования города Нур-Султана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Дорогие жители столицы! Сегодня подходит к завершению моя работа в качестве руководителя управления образования нашего города. Почти 3 года работы были непростыми, но крайне содержательными. Мне посчастливилось работать с профессионалами своего дела, успешно решать проблемы, так или иначе касающиеся большинства горожан, стоять у истоков ряда проектов, внедряемых впервые в нашей стране», - написал Ануар Жангозин на своей странице в Facebook.

    Он также подвел итоги своей трехлетней работы в качестве главы управления.

    Вместе с тем Ануар Жангозин, поблагодарив за плодотворную работу, отметил, что «впереди новый и амбициозный проект, о реализации которого он будет держать в курсе».

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Отставки Астана Образование
    Новости по теме
    Новости по теме
    Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
    Аскар Жакупбаев освобожден от должности главы Комитета ветеринарного контроля и надзора РК
    Популярное
    1 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    2 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    3 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    4 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    5 Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая