Ануар Джумадильдаев назначен председателем Комитета внутреннего госаудита МФ РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По согласованию с Премьер-Министром РК и Руководителем Администрации Президента РК Джумадильдаев Ануар Серкулович назначен на должность председателя Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов РК. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Правительства РК

Ануар Джумадильдаев родился 22 сентября в Кызылординской области. Окончил университет дружбы народов им. Патриса Лумумбы и Западно-Казахстанский инженерно-технологический университет.

В 2005 году был назначен заместителем председателя Налогового комитета по Западно-Казахстанской области. В 2008 году трудился начальником управления администрирования алкогольной, табачной и иной подакцизной продукции Налогового комитета МФ РК.

В 2009 году был назначен заместителем председателя Налогового комитета МФ РК. В 2012 году переведен на должность председателя Налогового комитета МФ РК.

В разные годы возглавлял Комитет финансового контроля и Комитет внутреннего государственного аудита МФ РК.

С января 2017 года по апрель 2019 года занимал должность председателя Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК.