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    Ануар Битанов назначен зампредседателя правления НК «QazaqGaz»

    21 Апреля 2023, 19:29

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Ануар Битанов назначен заместителем председателя правления АО «НК «QazaqGaz» по геологоразведке и добыче, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу компании.

    Битанов Ануар Аскарович, выпускник Стэнфордского университета по специальности геология и нефтегазовый инжиниринг, London Business School (MBA). Имеет опыт реализации нефтегазовых проектов в более, чем 10 странах (Австралия, КНР, США, Индия, Колумбия, Азербайджан, Мексика).

    Начинал карьеру инженером на месторождении Кашаган в AgipKCO, затем работал в компании Казахойл Актобе и других компаниях на различных должностях, включая руководителя геологической службы.

    С декабря 2022 года и до настоящего времени входил в состав совета директоров АО «НК «QazaqGaz».

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Энергетика Назначения Нефть Газификация
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