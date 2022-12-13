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    Антологию современной кыргызской поэзии на казахском языке презентовали в Оше

    13 Декабря 2022, 03:33

    ОШ. КАЗИНФОРМ - В рамках развития казахско-кыргызского двустороннего сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере в Ошском государственном университете состоялась презентация книги «Мекенім», антологии современной кыргызской поэзии на казахском языке. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    В мероприятии, организованном Консульством РК в Оше, участвовали ученые и студенты, авторы стихов, представители национальной интеллигенции и местных СМИ.

    Антология «Мекенім» состоит из более 170 стихов двадцати поэтов Кыргызстана, которые переведены консулом Казахстана в г. Ош Мухтаром Карибаем.

    Казахстанский дипломат отметил, что целью выпуска антологии является доведение до казахских читателей близкого по духу произведений современных кыргызских поэтов молодого и среднего поколения.

    В свою очередь ректор ОшГУ, профессор Кудайберди Кожобеков подчеркнул, что выпуск сборника «Мекенім» стал знаковым событием в культурно-гуманитарной области двух стран. Глава университета также отметил, что презентация книги совпала с еще одним важным событием – открытием Центра казахского языка и культуры, филиала Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева при ОшГУ. Кыргызский профессор выразил надежду, что книга станет полезным пособием для студентов и аспирантов.
    МИД РК Культура Кыргызстан
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