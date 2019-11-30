Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Культура

    Антологию казахской литературы на армянском языке презентовали в Ереване

    30 Ноября 2019, 01:17

    ЕРЕВАН. КАЗИНФОРМ – В Ереване при содействии почетного консульства Казахстана в Армении состоялась презентация книги «Антология казахской литературы» на армянском языке, приуроченная ко Дню Первого Президента РК. Об этом передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    В рамках программы «Рухани жаңғыру» по инициативе посольства Казахстана в Армении подготовлена и издана книга «Антология казахской литературы» на армянском языке. Сборник включает в себя литературные произведения разных жанров казахстанских писателей и поэтов, классиков казахской литературы от 16 до 21 века. Помимо литературных произведений в сборник включены научные статьи и литературная критика.

    «Чтобы познакомить армянскую общественность с неповторимыми строками казахских классиков, уникальным песенным творчеством наших поэтов-жырау 16, 17, 18 веков, впервые в новейшей истории Казахстана и Армении издан большой сборник «Антология казахской литературы» на армянском языке. Уникальность издания состоит в том, что в одном сборнике мы сумели собрать воедино литературные произведения разных жанров и разных исторических этапов казахской литературы», - отметил в ходе мероприятия посол Казахстана в Армении Тимур Уразаев.

    Перевод и издание книги состоялись при участии Института литературы им.М.Абегяна Национальной Академии наук Армении и Ереванского государственного университета. В процессе подготовки издания приняли участие опытные армянские специалисты художественного перевода.

    «Последние пятьдесят лет публиковались лишь репритные издания переводов. Благодаря мастерским переводам профессиональной творческой группы, впервые на армянском языке вышел в свет этот новый объемный и ценный труд», - отметил заведующий кафедры тюркологии Ереванского государственного университета, редактор – составитель антологии, автор предисловия и филологических примечаний, профессор Александр Сафарян.

    В антологию вошли переводы казахских классиков и мэтров литературы – Абая, Шакарима, Магжана Жумабаева, Ильяса Жансугурова, Жамбыла Жабаева и многих других. Всего в сборник вошли более 100 произведений.

    После презентации экземпляры «Антологии казахской литературы» будут доставлены в ведущие университеты и библиотеки Армении и Казахстана.

    Помимо «Антологии казахской литературы» на армянском языке, в ходе мероприятия армянской общественности были представлены еще две книги: «Антология современной казахской поэзии» и «Антология современной казахской прозы». Этот двухтомник издан в рамках программы «Рухани жаңғыру» на всех языках ООН.

    Автор:

    Азамат Альмаганбетов

    Внешняя политика Казахстана МИД РК Культура Рухани жаңғыру
    Новости по теме
    Популярное
    1 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    2 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    3 Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
    4 Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
    5 Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски