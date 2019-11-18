Антологии современной казахской литературы на арабском языке презентовали в Каире

КАИР. КАЗИНФОРМ - 17 ноября в Каире, в штаб-квартире Высшего совета по делам культуры Египта состоялась презентация антологий современной казахской поэзии и прозы на арабском языке, передает МИА «Казинформ».

Перевод и издание сборников казахской литературы на арабском языке были выполнены при поддержке Египетского центра культуры и образования. В переводе и подготовке изданий приняли участие опытные египетские и ближневосточные специалисты в области художественного перевода. Рецензии и предисловия к антологиям были написаны генеральным директором Организации Арабской Лигы по вопросам образования, культуры и науки (ALECSO) доктором Мухаммедом ульд Омаром.

Антологии казахской прозы и поэзии, опубликованные ведущим ближневосточным издательством «МедиаХаб», будут доставлены в более чем 4 тысяч библиотек, университетов и научных центров 22 стран, которые входят в Лигу Арабских государств с охватом читательской аудитории в 500 миллионов людей.

В презентации приняли участие генеральный секретарь Высшего совета по делам культуры Египта Хишам Азми, Директор инстиута арабских исследований Организации Арабской Лигы по вопросам образования, культуры и науки Али Хафиян. Переводчики, литературные редакторы, критики и обозреватели. С казахстанской стороны в мероприятии приняли участие помощник Президента РК Аида Балаева, чрезвычайный и полномочный Посол РК в Арабской Республике Египет Арман Исагалиев, председатель Союза писателей Казахстана Улыкбек Есдулет, исполнительный директор Национального бюро переводов Рауан Кенжеханулы.

Выступая на презентации Аида Балаева отметила, что проект «Современная казахстанская культура в глобальном мире», а также и изданные в ее рамках антологии являются частью программы «Рухани жангыру», инициированной Первым Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. В рамках этого проекта впервые избранные произведения 60 казахстанских авторов переведены на шесть основных языков мира. Проект реализован при участии ведущих издательских организаций Египта, России, Великобритании, Франции, Испании и Китая. Они будут распространены в 93 странах мира на 5 континентах. Это означает, что 2,5 миллиарда человек смогут ознакомиться с лучшими образцами казахской литературы, которые ранее были недоступны для мировой аудитории.