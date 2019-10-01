Антологии казахской литературы на французском языке презентованы в Париже

ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - 30 сентября в мэрии первого округа Парижа состоялась презентация антологий современной казахской прозы и поэзии, переведенных и изданных в рамках программы «Рухани жаңғыру», передает МИА «Казинформ».

Проект перевода и издания сборников казахской литературы на французском языке реализован при поддержке мэрии первого округа Парижа и столичной культурной ассоциации. По их рекомендации издателем антологий выступило известное французское литературное издательство Мишель Де Моль (Michel de Maule), имеющем более чем 30-летний опыт переводческой и издательской работы по популяризации искусства и литературы. Главный редактор издательства – известный французский лингвист и поэт Тьерри-де-Ла-Круа (Thierry de La Croix) отметил, что главной задачей его коллег было обеспечить высокий художественный уровень перевода. «В этом нам очень помогло посещение Казахстана и непосредственное общение с авторами. Хочу заверить, что наша весьма представительная творческая группа работала с большой отдачей и мы гордимся результатом», - сказал издатель.

В презентации приняли участие мэр центрального столичного круга Жан-Франсуа Легаре (Jean-François Legaret), президент культурой ассоциации Парижа мадам Карла Оригони (Carla Arigoni), авторы предисловий к сборникам которые представили казахскую литературу французским читателям – постоянный секретарь французской академии Элен Каррер д’Анко и известной французский поэт Вернер Ламберси, а также переводчики, литераторы, журналисты и члены клуба друзей Казахстана при посольстве РК во Франции.

С казахстанской стороны в презентации приняли участие помощник Президента РК, секретарь Национальной комиссии по реализации программы «Рухани жаңғыру» Аида Балаева, Чрезвычайный и полномочный Посол РК во Франции Жан Галиев, исполнительный директор Национального бюро переводов Рауан Кенжеханулы, заместитель председателя Союза писателей Казахстана Акберен Елгезек.

В своем слове Аида Балаева отметила, что перевод, издание и распространение образцов современной казахской литературы является составной частью более широкого проекта «Современная казахстанская культура в глобальном мире», задача которой популяризация и продвижение казахстанского кино, театра, художественного искусства и музыки. «Но в основе всего лежит наша литература, которая является стержнем духа народа. Поэтому перевод и издание избранных работ 60 современных казахстанских авторов одновременно на 6 языках ООН является знаковым событием для всей нашей культуры», - сказала А.Балаева.

Издания, презентованные на французском языке будут доставлены во все крупные страны говорящие на французском языке и переданы в фонды крупнейших библиотек, университетов и академических центров. В общей сложности будет охвачено более 5 тысяч организаций в более чем 30 странах с охватом аудитории в 220 миллионов человек.

О проекте

Перевод сборника образцов современной казахстанской литературы на 6 языков ООН реализуется в рамках проекта «Современная казахстанская культура в глобальном мире». Проект в свою очередь является составной частью программы «Рухани жаңғыру», инициированной первым Президентом Республики Казахстан - Елбасы Н.А.Назарбаевым. Задача проекта «Современная казахстанская культура в глобальном мире» – представить миру достижения казахстанской литературы, музыкального и изобразительного искусства, хореографии, кино и театра за годы независимости. В рамках проекта переведены и изданы две антологии современной казахстанской литературы - это «Антология современной казахстанской поэзии» и «Антология современной казахстанской прозы». Объем каждой из антологий составит порядка 500 страниц, в каждую из антологий вошли работы 30 казахстанских авторов.