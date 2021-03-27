Антитеррористическую операцию провели в Жанаозене

ЖАНАОЗЕН. КАЗИНФОРМ - Жители Жанаозена сняли на видео вооружённых сотрудников полиции. В пресс-службе департамента полиции объяснили, что на территории города проводилась антитеррористическая операция, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Lada.kz.

Полиция Жанаозена проводила операцию с 25 по 26 марта.

«Просим жителей города не поддаваться панике. Отнеситесь к работе сотрудников правоохранительных органов с пониманием и постарайтесь оказать им помощь по возможности», - прокомментировали в пресс-службе.

Горожан попросили обращать внимание на бесхозные сумки, коробки, полотенца, мешки, чемоданы и прочее, особенно если на них заметна проводка. «Не прикасайтесь к подозрительным предметам самостоятельно и не принимайте на хранение или перевозку вещи, полученные от неизвестных лиц», - добавили в пресс-службе.