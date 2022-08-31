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    Антитеррористическое учение «Содружество–Антитеррор-2022» прошло в ЗКО

    31 Августа 2022, 19:05

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - С 29 по 31 августа на территории Западно-Казахстанской области проведено учебное антитеррористическое мероприятие по проверке эффективности государственной системы реагирования на условные акты терроризма, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

    Мероприятие организовано в рамках совместного антитеррористического учения компетентных органов государств-участников СНГ «Содружество–Антитеррор-2022».

    Учение позволило отработать алгоритмы взаимодействия подразделений органов безопасности и спецслужб государств Содружества, первичного реагирования на угрозы акта терроризма и взаимного информирования экстренных служб уполномоченных государственных органов РК. Практически реализованы тактические навыки розыска, освобождения заложников и нейтрализации «условных» террористов.

    «Содружество–Антитеррор-2022» одновременно проведено на территории Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Западно-Казахстанская область КНБ
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