Антитеррористическое учение пройдет в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Астанчан предупредили о проведении антитеррористического учения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на столичный оперативный штаб по борьбе с терроризмом

«29 августа т.г. с 09:00 до 14:00 столичным оперативным штабом по борьбе с терроризмом на территории Астаны планируется проведение планового антитеррористического учения. Целью мероприятия является проверка готовности сил и средств оперативного штаба к выполнению задач по экстренному реагированию на террористические проявления. В этой связи, призываем граждан с пониманием отнестись к проводимым учебным мероприятиям, соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования задействованных служащих государственных органов», - сообщили в штабе.