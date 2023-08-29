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    Антитеррористическое учение пройдет в Астане

    29 Августа 2023, 08:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Астанчан предупредили о проведении антитеррористического учения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на столичный оперативный штаб по борьбе с терроризмом

    «29 августа т.г. с 09:00 до 14:00 столичным оперативным штабом по борьбе с терроризмом на территории Астаны планируется проведение планового антитеррористического учения. Целью мероприятия является проверка готовности сил и средств оперативного штаба к выполнению задач по экстренному реагированию на террористические проявления. В этой связи, призываем граждан с пониманием отнестись к проводимым учебным мероприятиям, соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования задействованных служащих государственных органов», - сообщили в штабе.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Учения Астана
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