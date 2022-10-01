Антитеррористическое учение пройдет в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане пройдет антитеррористическое учение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на столичный оперативный штаб по борьбе с терроризмом.

«1 октября т.г. с 10:00 до 12:00 столичным оперативным штабом по борьбе с терроризмом на территории учебного центра (объездная дорога АН64, за авторынком) совместно с правоохранительными и местными исполнительными органами планируется проведение антитеррористического учения «ВИРАЖ-2022». Целью мероприятия является проверка готовности сил и средств к выполнению задач по реагированию на различные кризисные ситуации, в т.ч. сопровождающиеся террористическими проявлениями. Учение максимально приближено к боевым условиям, с различными элементами сложности», - сообщили в штабе.

По информации ведомства, в рамках учения предусмотрены меры по ограничению движения автотранспортных средств, а также передвижение военной техники, в т.ч. по объездной дороге АН64.

«В этой связи, призываем граждан с пониманием отнестись к проводимым учебным мероприятиям, соблюдать меры безопасности, выполнять законные требования служащих государственных органов, доверять только официальным источникам информации и не допускать распространение ложной информации среди населения», - обратились в штабе к жителям столицы.