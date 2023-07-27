Антитеррористические учения пройдут в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - C 27 по 28 июля под эгидой Антитеррористического центра РК Столичным оперативным штабом по борьбе с терроризмом на территории Астаны планируется проведение планового антитеррористического учения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу штаба.

Целью мероприятия является проверка готовности сил и средств правоохранительных и специальных органов к выполнению задач по экстренному реагированию на террористические проявления.

«Предусмотрено введение мер ограничения, в том числе по движению пешеходов и транспорта. Учение максимально приближено к реальным боевым условиям с различными элементами сложности. Призываем граждан с пониманием отнестись к проводимым учебным мероприятиям, соблюдать меры безопасности, выполнять законные требования задействованных служащих государственных органов, доверять только официальным источникам информации и не допускать распространения ложной информации среди населения», - сообщили в пресс-службе столичного оперативного штаба по борьбе с терроризмом.