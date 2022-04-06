Антитеррористические учения пройдут в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 6 апреля в Турксибском районе Алматы пройдут плановые антитеррористические учения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Алматинский городской оперативный штаб по борьбе с терроризмом сообщает, что учения пройдут по улице Спасская, дом 67, с 6:00 до 12:00 часов.

Цель учения – отработка навыков взаимодействия при возникновении угроз террористического характера в местах массового скопления людей.

Сообщается, что в период проведения учений, будут предусмотрены меры ограничения.

«В этой связи, призываем граждан с понимаем отнестись к проводимым мероприятиям, соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования служащих государственных органов, задействованных в проведении учений», - отметили в АГОШ.

Также согласно статье 443 Кодекса РК «Об административных правонарушениях», неповиновение законному требованию лица, участвующего в обеспечении общественного порядка, влечет за собой административную ответственность.

Фото:qamshy.kz