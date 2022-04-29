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    Антитеррористические учения проведут в Нур-Султане

    29 Апреля 2022, 06:30

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 29 апреля, с 8 до 14 часов в Нур-Султане пройдут плановые антитеррористические учения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на столичный оперативный штаб по борьбе с терроризмом.

    «29 апреля т.г. с 8:00 до 14:00 столичным оперативным штабом по борьбе с терроризмом на территории технического пассажирского парка АО «КТЖ» (конец улицы Шу, в районе пересечения проспекта аль-Фараби - улицы Кошкарбаева) планируется проведение планового антитеррористического учения. Цель мероприятия - проверка готовности сил и средств оперативного штаба к выполнению задач по экстренному реагированию на террористические проявления. Учение максимально приближено к боевым условиям, с различными элементами сложности», - сообщили в оперштабе.

    По информации ведомства, предусмотрены меры ограничения в окружении технического пассажирского парка.

    «Призываем граждан с пониманием отнестись к проводимым учебным мероприятиям, соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования задействованных служащих государственных органов», - говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с терроризмом.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Учения Астана Борьба с преступностью Безопасность Криминал
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