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Антитеррористические учения проведут в Нур-Султане

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
10 Июня 2021, 15:53
Антитеррористические учения проведут в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Плановые антитеррористические учения проведут в Нур-Султане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного оперативного штаба по борьбе с терроризмом.

«10 июня в период с 17:00 до 22:00 столичным оперативным штабом по борьбе с терроризмом на территории Технического пассажирского парка Регионального филиала по пассажирским перевозкам «Северный» АО «Пассажирские перевозки» (ул. Гете 7) планируется проведение планового антитеррористического учения», - сообщили в пресс-службе штаба.

Целью мероприятия является проверка готовности сил и средств оперативного штаба к выполнению задач по экстренному реагированию на террористические проявления, минимизации и ликвидации последствий акта терроризма.

Учение максимально приближено к боевым условиям, с различными элементами сложности. Предусмотрены меры ограничения в окружении технического пассажирского парка.


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