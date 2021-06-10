НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Плановые антитеррористические учения проведут в Нур-Султане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного оперативного штаба по борьбе с терроризмом.

«10 июня в период с 17:00 до 22:00 столичным оперативным штабом по борьбе с терроризмом на территории Технического пассажирского парка Регионального филиала по пассажирским перевозкам «Северный» АО «Пассажирские перевозки» (ул. Гете 7) планируется проведение планового антитеррористического учения», - сообщили в пресс-службе штаба.

Целью мероприятия является проверка готовности сил и средств оперативного штаба к выполнению задач по экстренному реагированию на террористические проявления, минимизации и ликвидации последствий акта терроризма.

Учение максимально приближено к боевым условиям, с различными элементами сложности. Предусмотрены меры ограничения в окружении технического пассажирского парка.