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    Антитеррористические учения прошли в Уральске

    29 Мая 2021, 01:50

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Антитеррористические учения прошли в Уральске, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    На территории города Уральска с участием всех спецслужб прошла учебная спецоперация, в ходе которой отработан совместный алгоритм действий силовых структур, медицинских и противопожарных служб и других государственных органов. О проведении учений рассказал руководитель группы по взаимодействию со СМИ оперативного штаба ЗКО Б. Бельгибеков.

    «На территории города были проведены учения по антитеррористической подготовке и отработке механизма взаимодействия спецподразделений департамента полиции и ДКНБ РК по ЗКО, в ходе которых были отработаны методы задержания вооруженных преступников, освобождения заложников и разминирования административных зданий. Во время проведения учебной спецоперации все службы показали высокий уровень подготовки, сработали четко и слажено», – рассказал Б.Бельгибеков.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Западно-Казахстанская область Борьба с преступностью
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