Антитеррористические учения прошли в Уральске

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Антитеррористические учения прошли в Уральске, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

На территории города Уральска с участием всех спецслужб прошла учебная спецоперация, в ходе которой отработан совместный алгоритм действий силовых структур, медицинских и противопожарных служб и других государственных органов. О проведении учений рассказал руководитель группы по взаимодействию со СМИ оперативного штаба ЗКО Б. Бельгибеков.

«На территории города были проведены учения по антитеррористической подготовке и отработке механизма взаимодействия спецподразделений департамента полиции и ДКНБ РК по ЗКО, в ходе которых были отработаны методы задержания вооруженных преступников, освобождения заложников и разминирования административных зданий. Во время проведения учебной спецоперации все службы показали высокий уровень подготовки, сработали четко и слажено», – рассказал Б.Бельгибеков.