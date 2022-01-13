Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правоохранительные органы

    Антитеррористическая операция завершена в 12 областях и двух мегаполисах РК - КНБ

    13 Января 2022, 10:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Антитеррористическая операция завершена в 12 областях и 2 мегаполисах Казахстана. На текущий период в 14 регионах РК обстановка стабилизирована, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета Национальной безопасности.

    «В Нур-Султане, Шымкенте, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Кызылординской, Костанайской, Мангистауской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областях отменен красный уровень террористической опасности. Республиканский оперативный штаб по борьбе с терроризмом (далее-РОШ) уведомляет о завершении антитеррористической операции в этих регионах.

    В Алматы, Алматинской и Жамбылской областях антитеррористическая операция продолжается. В городе Алматы, Алматинской и Жамбылской областях реализуются меры по установлению и задержанию террористов и лиц, причастных к иной преступной деятельности в период массовых беспорядков. Соответственно антитеррористическая операция в указанных регионах продолжена, критический «красный» уровень террористической опасности сохраняется», - говорится в сообщении комитета.

    Ранее сообщалось, что вывод Коллективных миротворческих сил ОДКБ с территории Казахстана начнется сегодня.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Безопасность Силовые структуры КНБ ЧП-2022 Алматинская трагедия
    Новости по теме
    Новости по теме
    Касым-Жомарт Токаев принял Бакытжана Ертаева
    Костанайские сельчане инициируют создание новых пожарных постов
    Военно-патриотический сбор молодежи «Айбын – 2023» стартует в Спасске
    Карима Масимова переведут в учреждение средней безопасности
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    3 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам