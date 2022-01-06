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    Антитеррористическая операция в Алматы: жителей просят не выходить из домов

    6 Января 2022, 12:12

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Жителей Алматы просят не выходить из домов в связи с проведением антитеррористической операции, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на телеканал «Хабар 24».

    «Сообщаем, что в квадрате улиц Масанчи, Карасай батыра, Жамбыла, Байтурсынова - по месту дислокации трех административных зданий ДП проводится антитеррористическая операция. В этой связи призываем жителей и гостей города в целях собственной безопасности воздержаться от выхода из домов и объезжать указанный участок», - сообщила официальный представитель департамента полиции Салтанат Азирбек.

    «Минувшей ночью экстремистскими силами была предпринята попытка штурма административных зданий, департамента полиции города Алматы, а также районных управлений и отделов полиции. Десятки нападавших ликвидированы, их личности идентифицируются», - проинформировала она.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Алматы Происшествия Безопасность ЧП-2022
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