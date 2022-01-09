Антитеррористическая операция продолжается в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области продолжается антитеррористическая операция, спецслужбы провели ее первую фазу. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на телеканал «Хабар 24».

Комендант области Серик Кудебаев призвал население сохранять спокойствие и не покидать дома без необходимости. При выезде и въезде в Талдыкорган установлены блокпосты. Водители должны иметь при себе удостоверение личности и документ подтверждающий право на владение транспортным средством. К автомашинам, двигающимся без регистрационных номеров, будут применяться жесткие меры, подчеркнул комендант.

«На этот час ситуация под контролем. Все объекты жизнедеятельности работают в штатном режиме. Просим жителей отнестись с пониманием к происходящей ситуации, сохранять спокойствие и оставаться дома. Еще раз предупреждаем, что на территории области введен «красный» критический уровень террористической угрозы. В случае неподчинения законным требованиям, представители правоохранительных органов будут принимать решительные меры, вплоть до применения оружия», - проинформировал Серик Кудебаев.