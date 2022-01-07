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    Антитеррористическая операция находится в финальной стадии – КИСИ

    7 Января 2022, 16:39

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель директора КИСИ при Президенте РК Санат Кушкумбаев прокомментировал обращение Главы государства к народу Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Президент четко расставил все акценты, объяснил текущую ситуацию. Сейчас ситуация входит в стабилизирующую фазу, все государственные, правительственные учреждения, акиматы освобождены, и сама по себе антитеррористическая операция находится в финальной стадии. То есть, идет зачистка оставшихся общественных зданий и пространств, и миротворческая миссия со стороны стран-членов ОДКБ носит вспомогательный характер», - сказал Санат Кушкумбаев в телефонном разговоре корреспонденту «Казинформа».

    По его словам, с одной стороны, это мощный политический жест, который показывает поддержку и союзнические отношения с Казахстаном.

    «С другой стороны, они непосредственно не участвуют в антитеррористической операции, а выполняют функцию по поддержанию общественного правопорядка и безопасности. Это охрана правительственных, общественных учреждений и так далее. Их миссия ограничена по времени и по количеству. То есть, как только активная фаза антитеррористической операции будет завершена, они вернутся в свои страны», - заключил эксперт.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    ОДКБ ЧП-2022
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