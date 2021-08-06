Антитела выявлены у более чем 95% привитых вакциной QazVac - Кунсулу Закарья

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Гарантированным, определяющим иммунную реакцию привитого организма на вакцину QazVac является тест реакции нейтрализации, поставленный с живым вирусом, передает МИА «Казинформ».

В трехфазовых клинических исследованиях, проведенных на 3 244 испытуемых, и исследованиях вне протокола на более чем 200 добровольцах, вирусонейтрализующие антитела на вирус SARS-CoV-2 были выявлены у более чем 95% привитых вакциной QazVac.

В случае сравнительного исследования, выполненного в лаборатории г. Нур-Султан, тестирование проведено с помощью теста ИФА, который очень часто не улавливает поствакцинальные антитела, стимулированные вакциной QazVac.

Приведенные лабораторией в г. Нур-Султане показатели не являются показателями протективной защиты от COVID-19, а только лишь показателем статуса организма о вакцинации или контакте с возбудителем. И приведенные результаты не могут дифференцировать антитела поствакцинальные от постинфекционных. В настоящее время в обществе очень много людей с постинфекционными антителами, у которых болезнь прошла бессимптомно. Поэтому оценка результатов вакцинации и ее эффективности по данным ИФА некорректна.

Согласно некоторым недавним публикациям вакцина производства КНР обладает не более чем 52% эффективности, а эффективность вакцины Пфайзер снизилась до 64% (цифра требует уточнения), хотя по результатам лабораторного тестирования эти вакцины по иммуногенности оценивались в более чем 90- 95 процентов.

Считаем, что опубликованные результаты не являются показателем эффективности вакцин, подвергнутых исследованию. Кроме того, остается неизвестным, в какой срок после вакцинации проведены исследования.

Следует отметить, что результаты оценки от 79% и выше – это очень хорошие результаты для всех вакцин, в том числе и для QazVac, которая производится в спартанских условиях.

Подтверждением высокой потективной способности вакцины QazVac против COVID-19 являются результаты клинических исследований III фазы.

Поствакцинальные антитела, формируемые после вакцины QazVac, по уровню реакции нейтрализации значительно выше, чем у вакцины производства Китая (Хаят-Вак), и примерно равны (на один-два порядка ниже) уровню антител после вакцины Спутник-V.

Результаты реакции нейтрализации показывают, что поствакцинальные антитела, сформированные после вакцины QazVac и Спутник-V, надежно защищают от британского и индийского вариантов вируса, тогда как у Хаят-Вак такая способность очень слабая.



