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    16:20, 30 Июнь 2021 | GMT +6

    Антитела сами по себе не являются основным критерием иммунной защиты - Алмаз Шарман

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Академии профилактической медицины, член Американской ассоциации здравоохранения Алмаз Шарман прокомментировал вопрос вакцинации переболевших коронавирусом граждан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Вакцинация у тех, кто переболел, в десятки, а может быть в 50 раз усиливает иммунный ответ, то есть еще больше защищает. Поэтому в этом плане те, кто переболел и еще вакцинировался, это та когорта людей, которая в наибольшей степени защищена от коронавирусной инфекции», - сказал Алмаз Шарман, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в СЦК.

    Спикер добавил, что у 20% переболевших людей возникает повторная реинфекция.

    «Поэтому те, кто переболел, даже если есть антитела - нет гарантии того, что они не заразятся. Поэтому тем, кто переболел, я советую провакцинироваться. Надо сказать, что антитела сами по себе не являются основным критерием иммунной защиты. В большей степени защищают так называемые иммунные клетки памяти, которые находятся в костном мозге переболевшего человека», - пояснил Алмаз Шарман.

    В этом смысле, по его словам, отсутствие антител не говорит о том, что иммунной защиты нет и, наоборот, присутствие большого количества антител не является свидетельством высокого иммунного ответа.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Главная Общество
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