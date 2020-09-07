Антитела лошадей могут помочь против коронавируса - ученые Коста-Рики

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Исследователи Коста-Рики начнут испытания недорогого средства лечения от коронавируса на основе антител, взятых у лошадей, которым ранее был введен SARS-Cov-2 – вирус, вызывающий COVID-19, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на NY Post.

С середины сентября на 26 пациентах будет протестировано лекарство на основе лошадиных антител, разработанное Институтом Клодомиро Пикадо (ICP) при университете Коста-Рика, сообщил Роман Макая, президент Фонда социального страхования, управляющего центрами общественного здравоохранения.

Власти Коста-Рики надеются на более широкое применение препарата в больницах, если результаты второй части исследований будут обнадеживающими. На сегодня в Коста-Рике госпитализирован 471 пациент с коронавирусом.

«Мы гордимся тем, что этот продукт сможет спасти жизни, пока вакцина еще не поступила в руки людей мы делаем это с помощью наших ресурсов, без необходимости стоять в очереди или конкурировать с другими странами», – говорит координатор проекта Альберто Алапе.

Такие же разработки ведутся в Аргентине и Бразилии, в то время как бельгийские ученые вместо лошадей используют лам.

Со слов исследователи из Коста-Рики, их метод лечения коронавируса основан на опыте использования лошадиных антител для разработки противоядия от укусов змей. Ученые импортировали вирусный белок из Китая и Великобритании и ввели его шести особям, которых университет Пикадо использует для тестирования.

Через несколько недель после того, как у животных выработалось достаточно антител, ученые взяли кровь и использовали антитела из плазмы в качестве сырья для инъекционной сыворотки.

В случае, если это сработает, исследователи хотят поделиться этим недорогим средством лечения с другими центральноамериканскими странами, которые в большинстве своем беднее, чем Коста-Рика. «Мы понимаем, что во время пандемии собственное благополучие связано с благополучием соседей», - сказал Алапе.



