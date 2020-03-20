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    Антисептики раздали бесплатно пенсионерам и многодетным семьям в Сарани

    20 Марта 2020, 20:00

    САРАНЬ. КАЗИНФОРМ - Карагандинские бизнесмены откликнулись на призыв помочь землякам в условиях чрезвычайного положения. В Сарани предоставили антисептики для бесплатной раздачи пожилым и маломобильным людям, а также многодетным семьям, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Акцию проводит благотворительный фонд для решения социально-экономических проблем Сарани. Спонсором выступило ТОО «СЭС «Сарань». В каждый набор дезинфицирующих средств входят литровая ёмкость для стационарного использования и пять карманных антисептиков.

    Кроме того, планируется раздача защитных масок.

    Предприниматели обратились в социальные службы за списками нуждающихся в помощи.

    «Огромное спасибо за такую заботу. Чувствуем поддержку, а это значит: мы - вместе!» - поблагодарила инициаторов акции труженик тыла Прасковья Бекетова.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Благотворительность Волонтёрство Коронавирус в РК
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