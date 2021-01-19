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    Антисептики произведут в Павлодаре почти из трех тысяч литров изъятого спирта

    19 Января 2021, 15:55

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Более 2,9 тысячи литров спирта, изъятого из теневого оборота, передали для производства антисептиков вузу в Павлодаре, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК.

    «Департамент экономических расследований по Павлодарской области Комитета по финансовому мониторингу Минфина РК для производства антисептических средств передал ранее изъятую из теневого оборота в ходе оперативно-розыскных мероприятий спиртосодержащую продукцию (более 2,9 тысячи литров) на кафедру химии и химических технологий Павлодарского государственного университета имени С. Торайгырова», - сообщили в КФМ.

    Кроме того, для предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 среди населения Павлодарской области департамент с начала пандемии передает изъятую из обращения спиртосодержащую жидкость, а также медицинские маски и антисептикки в уполномоченные органы и учреждения.

    Автор:

    Павлодарская область Наука Вузы Здравоохранение Минфин РК Коронавирус в РК
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