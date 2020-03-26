Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Антисептики по рецепту ВОЗ начали выпускать в одном из вузов ВКО

    26 Марта 2020, 10:51

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В лаборатории Восточно-Казахсатнского технического университета изготовили первую партию – тысячу литров обеззараживающего средства по рецептуре Всемирной организации здравоохранения. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения РК.

    Главная задача - защитить население и уменьшить риски распространения коронавируса.

    ВКГТУ будет бесплатно раздавать дезинфицирующее средство студентам и преподавателям вуза. А также нуждающимся категориям граждан. Намерена лаборатория сотрудничать и с областным штабом по борьбе с COVID-19. В планах - запустить и полноценное производство, как только будет решён вопрос с официальными разрешениями.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Восточно-Казахстанская область Вузы Здравоохранение Общество
    Новости по теме
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
    3 Землетрясение во Франции: почти всех жителей города Ля-Лэнь эвакуировали
    4 Десять человек погибли в ДТП в Мангистауской области
    5 Шторм ожидается на большей части Казахстана