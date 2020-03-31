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    Антисептики и маски на 4,5 млн тенге пытались незаконно продать в Шымкенте

    31 Марта 2020, 16:57

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Департамент экономических расследований по городу Шымкент Комитета по финансовому мониторингу Минфина РК совместно с прокуратурой города в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установил факт нарушения законности при реализации медицинских масок и антисептических препаратов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу комитета.

    Сотрудники департамента путем контрольной закупки пресекли попытку незаконной продажи 5500 медицинских масок на общую сумму 800 тыс. тенге и 500 антисептиков на сумму 3 750 000 тенге.

    В настоящее время материалы по данным фактам направлены в ДГД по городу Шымкент для привлечения спекулянтов к административной ответственности.

    В соответствии с пунктом 8 Протокола государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения при Президенте РК изъятые медицинские изделия будут переданы в управление здравоохранения акимата Шымкента.

    Автор:

    Борьба с преступностью Минфин РК Шымкент
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