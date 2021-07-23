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    Антирекорд заболеваемости коронавирусом ежедневно обновляется в Узбекистане

    23 Июля 2021, 14:40

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – За последние пять дней в Узбекистане ежедневно фиксируются новые рекорды по суточному приросту зараженных коронавирусом, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным Министерства здравоохранения РУ, за прошедшие сутки в Узбекистане зафиксировано 738 новых больных, из которых 118 — в Ташкенте. В предыдущие дни соответственно регистрировалось 719, 698, 658 и 585 зараженных COVID-19.

    Помимо этого, ежедневно у 450-500 человек диагностируется ковидная пневмония.

    По состоянию на 23 июля, количество граждан, инфицированных коронавирусом в стране, достигло 122 786 человек. Всего с начала пандемии от последствий коронавирусной инфекции умерли 814 человек.

    Напомним, из-за обострения эпидемиологической ситуации с 28 июня в Узбекистане усилены карантинные меры. С учетом устойчивого роста заболеваемости в столице и регионах республики развернуты дополнительные ковидные центры. 17 июля Специальной республиканской комиссией по противодействию коронавирусу Узбекистана принято решение об обязательной вакцинации граждан старше 18 лет, работающих в сферах торговли, общепита, услуг и образования, а также военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.


    Автор:

    Мирас Куандыков

    Узбекистан Коронавирус в мире
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