Антирекорд заболеваемости коронавирусом ежедневно обновляется в Узбекистане

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – За последние пять дней в Узбекистане ежедневно фиксируются новые рекорды по суточному приросту зараженных коронавирусом, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По данным Министерства здравоохранения РУ, за прошедшие сутки в Узбекистане зафиксировано 738 новых больных, из которых 118 — в Ташкенте. В предыдущие дни соответственно регистрировалось 719, 698, 658 и 585 зараженных COVID-19.

Помимо этого, ежедневно у 450-500 человек диагностируется ковидная пневмония.

По состоянию на 23 июля, количество граждан, инфицированных коронавирусом в стране, достигло 122 786 человек. Всего с начала пандемии от последствий коронавирусной инфекции умерли 814 человек.

Напомним, из-за обострения эпидемиологической ситуации с 28 июня в Узбекистане усилены карантинные меры. С учетом устойчивого роста заболеваемости в столице и регионах республики развернуты дополнительные ковидные центры. 17 июля Специальной республиканской комиссией по противодействию коронавирусу Узбекистана принято решение об обязательной вакцинации граждан старше 18 лет, работающих в сферах торговли, общепита, услуг и образования, а также военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.



