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    Антирекорд суточной заболеваемости COVID-19 зафиксировали в Узбекистане

    25 Июня 2021, 18:00

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Рекордный суточный прирост заболеваемости коронавирусной инфекцией с начала года зафиксирован в Узбекистане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным Министерства здравоохранения РУ, 24 июня в Узбекистане было зарегистрировано 476 новых случаев коронавируса (днём ранее — 442) и 2 случая смерти от осложнений, вызванных этим заболеванием. Из них наибольшее количество заболевших выявлено в столице республики – 135 человек.

    Напомним, в Узбекистане за последнюю неделю отмечается устойчивый рост заболеваемости КВИ. В настоящее время на лечении от коронавируса в медицинских учреждениях находится 3452 человека.

    Автор:

    Мадибек Джанибеков

    Узбекистан Коронавирус в РК
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