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    Антиотмывочная система Казахстана пройдет оценку ЕАГ

    4 Ноября 2021, 10:27

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В начале 2022 года антиотмывочная система Казахстана пройдет Взаимную оценку Евразийской группой по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). Об этом сообщила сенатор Ольга Перепечина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В начале 2022 года антиотмывочная система Казахстана пройдет Взаимную оценку Евразийской группой по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) на предмет соответствия международным стандартам», - сказала Ольга Перепечина, представляя поправки в законодательство по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» на пленарном заседании палаты.

    Депутат пояснила, что при оценке будет оцениваться как техническое соответствие национального законодательства Международным стандартам ФАТФ, так и эффективность функционирования национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

    «Негативный результат может привести к экономическим санкциям со стороны участников Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег- ФАТФ, которая объединяет свыше 200 стран», - предупредила Ольга Перепечина.

    В частности, по словам сенатора, в случае непринятия мер все наши внешнеэкономические операции будут находиться под усиленным мониторингом, что может привести к торможению торговой деятельности и снижению инвестиционной привлекательности.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Коррупция Экономика
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