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    Антинаркотический иммунитет прививают молодежи жамбылские полицейские

    10 Декабря 2022, 17:39

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Антинаркотический иммунитет прививают молодежи сотрудники жамбылской полиции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции Жамбылской области, сотрудники управления по противодействию наркопреступности совместно с КГУ «Молодежный ресурсный центр» отдела внутренней политики города Тараза провели командное спортивное мероприятие по пейнтболу среди студентов под лозунгом «Спорт против наркотиков».

    «Участники состязаний показали свои мастерство и навыки в игре, - сообщили в правоохранительном ведомстве. - По результатам соревнований первое место заняла команда «LOTOS», на втором - «Қыран», на третьем месте расположилась команда «Террор». Всем спортсменам были вручены дипломы и ценные подарки».

    «Аналогичные акции проводятся на постоянной основе. Цель таких мероприятий - пропаганда здорового образа жизни среди молодежи, усиление мер в борьбе с наркоманией, призыв к активному занятию физической культурой и спортом, формирование в сознании молодых людей антинаркотического иммунитета», - отметили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.

    Как сообщалось, в ходе республиканского оперативно-профилактического мероприятия «Дәрмек» в профессиональном гуманитарно-техническом колледже «Білім» полицейские провели акцию «Казахстан без наркотиков» совместно с сотрудниками Центра кинологической службы департамента полиции Жамбылской области, Молодежным ресурсным центром отдела внутренней политики акимата города Тараза, волонтерами. Полицейские рассказали о вреде употребления запрещенных веществ, призвали учащихся активно участвовать в мероприятиях по удалению наркограффити со стен домов и зданий города.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Борьба с преступностью Молодежь Борьба с наркотиками
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