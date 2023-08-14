Антинаркотическая операция пройдет в странах ОДКБ в сентябре

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Алматы завершилось организационное совещание по проведению антинаркотической операции «Канал-Перехват» под эгидой Организации договора о коллективной безопасности. Об этом сообщила представитель МВД Шугыла Турлыбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Операция «Канал-Перехват» будет проведена уже в сентябре этого года на территории государств-членов Организации договора о коллективной безопасности с участием компетентных органов по противодействию незаконному обороту наркотиков. Взаимодействие и координация действий правоохранительных органов стран-участниц будет осуществляться Международным координационным штабом, дислоцированным в Алматы на площадке Центральноазиатского регионального информационного координационного центра по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров», - сообщила Шугыла Турлыбек на брифинге в МВД.

В качестве наблюдателей планируют участвовать представители правоохранительных органов Индии, Ирана, Китая, Монголии, Сирии, Туркменистана, Узбекистана, а также ряда международных организаций – Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, Регионального управления ООН по наркотикам и преступности, Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества, Комитета глав правоохранительных подразделений таможенных служб СНГ.

«Основные задачи операции - пресечение оборота новых психоактивных веществ, ликвидация каналов контрабанды афганских опиатов из Афганистана и Ирана на территории государств-членов ОДКБ, пресечение деятельности транснациональных наркогруппировок и легализации наркодоходов, изъятие из незаконного оборота оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ», - добавила спикер.