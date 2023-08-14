Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 456.39 eur/kzt 495.09

    rub/kzt 4.74 cny/kzt 62.85
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Международная деятельность

    Антинаркотическая операция пройдет в странах ОДКБ в сентябре

    14 Августа 2023, 11:36

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Алматы завершилось организационное совещание по проведению антинаркотической операции «Канал-Перехват» под эгидой Организации договора о коллективной безопасности. Об этом сообщила представитель МВД Шугыла Турлыбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Операция «Канал-Перехват» будет проведена уже в сентябре этого года на территории государств-членов Организации договора о коллективной безопасности с участием компетентных органов по противодействию незаконному обороту наркотиков. Взаимодействие и координация действий правоохранительных органов стран-участниц будет осуществляться Международным координационным штабом, дислоцированным в Алматы на площадке Центральноазиатского регионального информационного координационного центра по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров», - сообщила Шугыла Турлыбек на брифинге в МВД.

    В качестве наблюдателей планируют участвовать представители правоохранительных органов Индии, Ирана, Китая, Монголии, Сирии, Туркменистана, Узбекистана, а также ряда международных организаций – Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, Регионального управления ООН по наркотикам и преступности, Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества, Комитета глав правоохранительных подразделений таможенных служб СНГ.

    «Основные задачи операции - пресечение оборота новых психоактивных веществ, ликвидация каналов контрабанды афганских опиатов из Афганистана и Ирана на территории государств-членов ОДКБ, пресечение деятельности транснациональных наркогруппировок и легализации наркодоходов, изъятие из незаконного оборота оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ», - добавила спикер.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    ОДКБ МВД РК Борьба с наркотиками
    Новости по теме
    Новости по теме
    Для Кайрата Сатыбалды в тюрьме ВИП-условия не созданы - общественник Бауыржан Мусин
    Найденный телефон не принадлежит Серику Кудебаеву – глава КУИС
    Явное превышение должностных полномочий – глава КУИС об избиении акмолинского заключенного
    Граждане каких стран чаще всего нарушают законодательство Казахстана
    Популярное
    1 Глава Минсельхоза встретился с аграриями на полях в Акмолинской области
    2 Неблагоприятные метеоусловия будут в Алматы и Атырау
    3 Акима наказали в Мангистауской области
    4 Боец из Казахстана нокаутировал россиянина в титульном поединке в Астане
    5 Победителей марафона в честь Дня семьи определили в Астане