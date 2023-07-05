Антимонопольное ведомство в СКО подало в суд на «Севказэнергосбыт» из-за перерасчета за тепловую энергию

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области департамент по регулированию естественных монополий подал иск в суд с требованием признать незаконным перерасчет за тепловую энергию потребителям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На брифинге руководитель ведомства Дамир Токтамысов пояснил, что в адрес департамента поступают обращения потребителей, которые имеют общедомовой прибор учета тепловой энергии и проживают в многоэтажках, где расположены офисы или магазины. Горожане не согласны с перерасчетом за тепловую энергию в размере 33,3 млн тенге.

«В защиту потребителей департамент направил иск в специализированный межрайонный экономический суд с требованиями признать незаконными и обязать прекратить действия ТОО «Севказэнергосбыт» по произведению перерасчета потребителям тепловой энергии, обязать монополиста произвести перерасчет в случае оплаты начислений. Процесс по этому делу не завершен», - сказал Д.Токтамысов.

Ранее департамент обращался в суд из-за начислений за тепло предпринимателям, чьи помещения находятся в многоэтажках. Суд признал незаконными действия ТОО «Севказэнергосбыт» и обязал произвести 1 250 небытовым потребителям перерасчет на общую сумму 96,2 млн тенге. Это решение еще не вступило в законную силу.